مجلس ذي قار يلتئم الأسبوع المقبل في إحدى دوائر الكهرباء ويأمل تشكيل "حكومة خدمية"

شفق نيوز/ أعلن عضو مجلس محافظة ذي قار الجديد، عبدالباقي كاظم، يوم الخميس، أن المجلس سيعقد جلسته الأولى مطلع الاسبوع المقبل في إحدى الدوائر التابعة لوزارة الكهرباء بالمحافظة.

وقال كاظم وهو عضو عن تحالف نبني لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس الجديد أصبح قانونياً بشكل رسمي بعد أداء اعضائه القسم القانوني اليوم بشكل رسمي"، مؤكدا أن "اعضاءه سيسعون لتشكيل حكومية محلية هدفها النهوض بالواقع الخدمي في المحافظة خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف، أن "مجلس المحافظة الجديد سيكون خدميا بامتياز، من خلال قربه من أبناء المحافظة لمتابعة شؤونهم والمسؤولين الخدميين لتنفيذ الواجبات المناطة بهم".

وأوضح، ان "جلسة المجلس من المتوقع عقدها مطلع الأسبوع المقبل في إحدى الدوائر الحكومية التابعة لوزارة الكهرباء، بعد حسم بعض الملفات من قبل كتلة الإطار التنسيقي في العاصمة بغداد".

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع في محافظة ذي قار، إن "التشكيلة الحكومية توزعت بين ائتلافين، حيث سيكون منصب المحافظ من حصة تحالف قوى الدولة بزعامة عمار الحكيم وحيدر العبادي وتحديدا تيار الحكمة الوطني، فيما ستكون رئاسة مجلس المحافظة من حصة تحالف نبني".

وكان مجلس القضاء الأعلى، وجه يوم الإثنين، 22 كانون الثاني الجاري، رؤساء محاكم الاستئناف باستقبال الفائزين بالانتخابات المحلية لتأدية اليمين القانونية .

وأعلنت المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات، الأحد، 21 كانون الثاني الجاري، مصادقتها على نتائج انتخابات مجالس المحافظات، التي شهدها العراق في 18 كانون الأول 2023.