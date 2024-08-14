مجلس ذي قار يعفي رئيسه العمري بالأغلبية المطلقة

شفق نيوز/ صوت مجلس محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، على إعفاء رئيس المجلس عبد الباقي العمري، من منصبه، بالأغلبية المطلقة.

أكد ذلك، مصدر محلي مطلع على مجريات الجلسة التي عقدت في مقر قيادة شرطة ذي قار، بحسب ما تحدث لوكالة شفق نيوز.

وكان مجموعة من أعضاء مجلس ذي قار، قد عقدوا جلسة في مقر قيادة شرطة المحافظة، لغرض التصويت على إعفاء رئيس المجلس من منصبه.

وعلى خلفية هذه التحركات، حذر رئيس المجلس عبد الباقي العمري، من عواقب وخيمة قد تشهدها الناصرية بسبب ما وصفه بـ"انقلاب سياسي" يتم التهيئة إليه في مقر قيادة شرطة المحافظة.

وقال العمري، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "ما يحصل في ذي قار انقلاب سياسي على الاتفاقات المركزية، وبغداد هي الوحيدة لها الحق في تحريك الاتفاق وانهاء هذه الاتفاقات من عدمها".

وأضاف أن "منصب مجلس محافظة ذي قار من حصة كتلة خدمات"، مردفاً بالقول: "أنا المرشح الوحيد لها في محافظة ذي قار".

وتابع العمري: "سنشرع باتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه تصرف بعض أعضاء المجلس في عقد جلسة المجلس داخل مبنى قيادة الشرطة، وهي جلسة مؤجلة من الأساس بتوقيع ثلث أعضاء المجلس".

وخلص إلى القول، إن "أي قرار بإعفائي من رئاسة مجلس محافظة ذي قار، سينعكس على جميع الاتفاقات السياسية الآخرى في المحافظات".