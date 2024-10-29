مجلس ذي قار يعفي أربعة مسؤولين من مناصبهم

شفق نيوز/ قرر مجلس محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، إعفاء أربعة مسؤولين من مناصبهم، بينهم مدير بلدية الناصرية.

وقال عضو مجلس ذي قار احمد سليم، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس المحافظة قرر إعفاء مدير بلدية الناصرية محمد عگاب من منصبه، وكذلك إعفاء المعاون الاداري للمحافظ محمد خالد".

ولفت سليم، إلى أن "المجلس قرر إيضا إعفاء مدير نقل الصلاحيات عادل ناهي وتكليف المعاون بدلا عنه، وكذلك إعفاء مدير قسم تربية الدواية محسن حنين من منصبه".

وأشار سليم إلى أن "قرارات الإعفاء تلك جاءت في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة".