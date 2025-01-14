مجلس ذي قار يصوّت بالأغلبية على عدم القناعة باجوبة المحافظ

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، بتصويت مجلس محافظة ذي قار على عدم القناعة بأجوبة المحافظ مرتضى الابراهيمي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المجلس صوّت باغلبية الحضور بعد القناعة بأجوبة المحافظ خلال جلسة الاستجواب.

وعقد مجلس محافظة ذي قار جنوبي العراق، في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، جلسته المخصصة لاستجواب رئيس الحكومة المحلية المحلية في المحافظة مرتضى الابراهيمي.

وفشل مجلس محافظة ذي قار في الثامن من شهر كانون الثاني الجاري بعقد هذه الجلسة.

وبعدها أعلن عضو مجلس محافظة ذي قار سلام الفياض، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، عن تأجيل جلسة استجواب المحافظ مرتضى الأبراهيمي إلى الأسبوع الجاري.

وكان مصدر في مجلس محافظة ذي قار، كشف في مطلع هذا الشهر، أن "14 عضواً من أصل 18 عضواً في مجلس المحافظة، صوتوا على استجواب المحافظ الإبراهيمي في المجلس، فيما امتنع أربعة أعضاء عن التصويت".

وأضاف في حينها، أن "الأسئلة الموجهة للمحافظ تتضمن خروقات مالية وإدارية في إدارته للمحافظة خلال فترة توليه للمنصب منذ مطلع العام الماضي".

وكان أعضاء مجلس النواب عن محافظة ذي قار قد طالبوا في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم باستبدال المحافظ مرتضى الإبراهيمي بسبب "تفرده بالقرارات وغياب التعاون مع النواب".

وعقد النواب الذين بلغ عددهم 19 نائباً، اجتماعاً لمناقشة واقع المحافظة، مشيرين إلى "فوضى إدارية وسوء إدارة في الملف الخدمي"، مما أدى إلى شعور بعدم الإنصاف لدى أبناء المحافظة، وطالبوا باستبدال "الإبراهيمي" بسبب "تفرده بالقرارات وغياب التعاون مع النواب".

كما اتفق النواب على دعم أعضاء مجلس محافظة ذي قار في استجواب المحافظ، وتحديد موعد لزيارة ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لمتابعة المخالفات المالية والإدارية، بالإضافة إلى تشكيل وفد لزيارة رئيس محكمة استئناف ذي قار ورئيس مجلس الوزراء لشرح الوضع في المحافظة.