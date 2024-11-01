مجلس ذي قار يشرع بإجراءات استجواب المحافظ ويحدد موعد حضوره (وثيقة)

شفق نيوز/ أرسل مجلس محافظة ذي قار، طلباً للمحافظ مرتضى الإبراهيمي، لغرض استجوابه في اجتماع الهيئة العامة للمجلس، يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

وحصلت وكالة شفق نيوز، على وثيقة طلب الاستجواب، التي جاء فيها: "استناداً الى الصلاحيات المخولة إلينا وحسب ما ورد في المادة (7/ ثامنا (1) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل ولمقتضيات المصلحة العامة وتفعيلاً للدور الرقابي المجلس المحافظة نرجو حضوركم الى اجتماع الهيئة العامة للمجلس يوم الثلاثاء الموافق 2024/11/12 للإجابة على أسئلة الاستجواب المرفقة ربطاً. مع التقدير".

وجاءت الوثيقة موقعة من نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار مرتضى المرعاوي، دون توضيح سبب الاستجواب.