مجلس ذي قار يبحث محافظاً جديداً من بين ثلاثة

شفق نيوز- ذي قار

يعقد مجلس محافظة ذي قار، الأربعاء، جلسته الخاصة بالنظر في استقالة المحافظ مرتضى الابراهيمي.

وذكر بيان المجلس ورد لوكالة شفق نيوز، ان "جدول أعمال الجلسة سيتضمن النظر في استقالة محافظ ذي قار مرتضى عبود، المقدّمة من قبله على خلفية نيله عضوية مجلس النواب للدورة السادسة، والتصويت على قبول الاستقالة، واستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بانتخاب محافظ جديد، حيث سيعقب الجلسة مؤتمر صحفي".

من جانبه ذكر مصدر سياسي مطلع لوكالة شفق نيوز ان المجلس سينظر في سيرة ثلاثة مرشحين لمنصب المحافظ جميعهم من تيار الحكمة وهم مظفر سميع وحيدر غني وهيثم الحمداني"، لافتا إلى ان "الاخير هو الابرز بين المرشحين للفوز بالمنصب حسب الاتفاق السياسي".