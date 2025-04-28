مجلس ديالى يعفي معاون المحافظ: تدخل بملفات خارج صلاحيته

شفق نيوز/ صوت مجلس ديالى، يوم الاثنين، على إعفاء معاون للمحافظ، على خلفية تدخله بملفات خارج صلاحيته في المحافظة.

وأخبر مصدر محلي، وكالة شفق نيوز، بأن "مجلس ديالى، صوت خلال جلسته التي عقدها اليوم، على اعفاء معاون المحافظ لشؤون التخطيط، أثير السامرائي، نتيجة لتدخله في ملفات خارج صلاحياته".

إلى ذلك، أفاد بيان للمجلس، بأن جلسة اليوم عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس سالم التميمي وبحضور 12 عضواً، وناقش المجتمعون خلالها تدخلات معاون المحافظ لشؤون التخطيط، أثير السامرائي، في عمل مديرية تربية ديالى واستغلال المنصب للدعايات الانتخابية، وصوّتوا بالأغلبية على إعفائه من منصبه مع إلزام المحافظ بتنفيذ القرار.

وبحسب البيان، تناولت الجلسة واقع مديرية التربية في المحافظة على خلفية زيارة وزير التربية، وقرار منع المسؤولين من زيارة المدارس، وقرر استجواب مدير تربية ديالى في الجلسة المقبلة، لمناقشة تفاصيل هذا القرار.

وفي سياق متصل، بحث المجلس ملف الحمى النزفية وتوجيه المحافظة بتشكيل لجنة لمتابعة هذا الموضوع، تكون بإشراف من قبل لجنة الزراعة في المجلس، مع إلزام المحافظ بتوفير الدعم المالي اللازم للمستشفى البيطري.

أما فيما يخص ملف المخاتير، فقد قرر مجلس ديالى، تشكيل لجان خاصة من قبله لمتابعته في جميع الأقضية والنواحي.