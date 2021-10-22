مجلس الأمن يهنئ العراق بالانتخابات: نتطلع إلى تشكيل سلمي لحكومة شاملة

شفق نيوز/ هنأ مجلس الأمن الدولي يهنئ الشعب العراقي والحكومة بمناسبة الانتخابات الاخيرة التي أجريت في العاشر من شهر تشرين الاول الجاري، معربا عن تطلعه إلى تشكيل سلمي لحكومة شاملة.

ورحب أعضاء مجلس الأمن في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ بالتقارير الأولية التي تفيد بأن الانتخابات المبكرة سارت على نحو سلس وتميزت عن جميع الانتخابات التي سبقتها بإصلاحات فنية وإجرائية مهمة، وفقا لبيان صادر عن مجلس الأمن.

وأثنى أعضاء مجلس الأمن على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء انتخابات سليمة من الناحية الفنية، كما أثنوا على حكومة العراق لتحضيراتها للانتخابات ولمنع العنف في يوم الانتخابات.

وأشاد أعضاء مجلس الأمن ببعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لتقديمها المساعدة الفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتوفير فريق تابع للأمم المتحدة لمراقبة يوم الانتخابات الذي طلبته حكومة العراق لتعزيز العملية الانتخابية وتعزيز الشفافية.

وشكر الأعضاء بعثة يونامي على مساعدتها، وأثنوا على البعثة لإظهارها الموضوعية في جهودها التي قدمتها لدعم العراق خلال العملية الانتخابية، مرحبين بجهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة.

كما رحب البيان؛ بجهود الدول الاعضاء والمنظمات الدولية الأخرى لمراقبة الانتخابات، ولا سيما بعثة الرصد الانتخابي الطويلة الأمد التابعة للاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها، وكذلك المنظمات المحلية.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن أسفهم للتهديدات الأخيرة بالعنف ضد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، وموظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلى جانب آخرين.

وكرر الأعضاء دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى جميع الأطراف ذات العلاقة للتحلي بالصبر والالتزام بالجدول الزمني الانتخابي، مشددين على أن أي خلافات إنتخابية قد تنشأ يجب حلها سلمياً من خلال الطرق القانونية المعمول بها.

ويتطلع أعضاء مجلس الأمن، بعد التصديق على النتائج، إلى التشكيل السلمي لحكومة شاملة تمثل ارادة الشعب العراقي ومطالبه بترسيخ الديمقراطية.

وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لحكومة العراق والتزامهم باستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه.

كما كرروا دعمهم لجهود حكومة العراق لتحقيق إصلاحات جادة وتشجيع الحوار السياسي الشامل الذي يهدف إلى تلبية المطالب المشروعة للشعب العراقي للتصدي للفساد، وتوفير الخدمات الأساسية والضرورية، وتنويع الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، وتحسين الحكم، وتعزيز مؤسسات الدولة لتتمتع بالحيوية والاستجابة، وفقاً للبيان.