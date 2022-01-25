سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مجلس الأمن يندد بمجزرة ديالى ويجدد دعمه

Category: سیاسة

Date: 2022-01-25T09:20:35+0000
مجلس الأمن يندد بمجزرة ديالى ويجدد دعمه

شفق نيوز/ أدان أعضاء مجلس الأمن، يوم الثلاثاء، بأشد العبارات الهجوم "الإرهابي الجبان" الذي استهدف الجيش العراقي في ناحية العظيم بديالى والذي أودى بحياة 10 جنود وضابط.

وأعرب أعضاء المجلس في بيان عن "عميق تعاطفهم وخالص تعازيهم لأسر الضحايا والحكومة العراقية، وعن تمنياتهم للجرحى بالشفاء العاجل والتام.

وجدد أعضاء المجلس دعمهم لاستقلال وسيادة ووحدة العراق وسلامته الإقليمية وعمليته الديمقراطية وازدهاره.

وأعاد أعضاء المجلس التأكيد على أن الإرهاب بأشكاله، وصوره كافة يشكل أحد أكثر التهديدات خطورة على السلم والأمن الدوليين.

وشدد أعضاء المجلس على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال "الإرهابية البغيضة" ومنظميها ومموليها ومدبريها وتقديمهم إلى العدالة، وحثوا الدول كافة، وفقا لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون الفعال بهذا مع الحكومة العراقية والسلطات الأخرى كافة ذات العلاقة.

وجدد أعضاء المجلس تأكيدهم أن "أي عمل إرهابي هو عمل إجرامي ولا يمكن تبريره، بصرف النظر عن دوافعه ومكان ارتكابه وتوقيته والجهة التي ارتكبته.

وأعادوا التأكيد على ضرورة أن تجابه جميع الدول بالوسائل كافة التهديدات للسلم والأمن الدوليين التي تتسبب بها الأعمال الإرهابية، وذلك بموجب ميثاق الأمم المتحدة والتزاماتها الأخرى بموجب القانون الدولي، بما فيها القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وأكد أعضاء مجلس الأمن مجددا دعمهم لأمن العراق وللحرب المتواصلة ضد الإرهاب، بما في ذلك الحرب ضد تنظيم داعش.

related

مجلس الأمن الدولي يقرر إرسال فريق أممي لمراقبة الانتخابات العراقية

Date: 2021-05-27 14:48:41
مجلس الأمن الدولي يقرر إرسال فريق أممي لمراقبة الانتخابات العراقية

مجلس الأمن يهنئ العراق بالانتخابات: نتطلع إلى تشكيل سلمي لحكومة شاملة

Date: 2021-10-22 17:38:17
مجلس الأمن يهنئ العراق بالانتخابات: نتطلع إلى تشكيل سلمي لحكومة شاملة

حركة شيعية ترفض بيان مجلس الامن بشأن الانتخابات العراقية وتعده "مؤامرة دولية"

Date: 2021-10-22 20:35:05
حركة شيعية ترفض بيان مجلس الامن بشأن الانتخابات العراقية وتعده "مؤامرة دولية"