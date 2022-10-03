مجلس الأمن يناقش التطورات في العراق غداً

شفق نيوز/ يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم غد الثلاثاء، جلسة بشأن الوضع في العراق وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).
وقالت يونامي في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد جلسة بشأن الوضع في العراق يوم الثلاثاء، 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، في تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت نيويورك (5:00 مساءً بتوقيت بغداد)".
وأضافت، "من المتوقع أن تقدم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس- بلاسخارت إحاطة في الجلسة بشأن التطورات في العراق، وبشأن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)".
ونوهت يونامي الى ان "الجلسة ستبث مباشرة على الموقع : https://media.un.org/en/webtu كما ستكون الترجمة الفورية إلى العربية متاحة خلال البث".