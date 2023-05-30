مجلس الأمن يمدد بعثة "يونامي" في العراق ويراجع مهمتها

شفق نيوز/ ذكر الموقع الالكتروني لمجلس الامن الدولي، ان جلسة ستعقد خلال ساعات قادمة للتصويت على مشروع قرار لتجديد ولاية بعثة "يونامي" العراق لمدة عام واحد، حتى 31 مايو/أيار 2024، ومن المتوقع ان يكون التصويت بالإجماع.

وأشار تقرير للموقع، ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن الولايات المتحدة كانت طرحت المشروع الأول للقرار على اعضاء مجلس الامن في 10 مايو/أيار الحالي، وجرى عقد جولة واحدة من المفاوضات في 15 مايو/أيار، ثم أعادت واشنطن طرح مسودة منقحة في 19 مايو/أيار، ثم نسخة أخرى منقحة في 23 مايو/أيار، ووضعها تحت بند الصمت حتى 25 مايو/أيار، لكن الصينيين والروس كسروا بند الصمت، لتطرح بعدها نسخة ثالثة منقحة في 26 من الشهر.

ورغم أن التقرير لفت الى وجود موقف موحد بشكل عام بين اعضاء مجلس الامن في دعم بعثة "يونامي"، لكن هناك شعور مشترك بشكل واسع بين أعضاء المجلس حول ضرورة مراجعة التفويض الطويل لولاية البعثة في ظل تحسن الأوضاع السياسية والأمنية في العراق.

وتابع التقرير ان الحكومة العراقية تؤيد هذا الموقف بحسب ما تظهره الرسالة المؤرخة في 18 أيار/ مايو من جانب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس.

وأوضح التقرير أن مشروع القرار يطلب من الأمين العام القيام بمراجعة استراتيجية مستقلة لبعثة "يونامي" وتقديمها لمجلس الأمن، في موعد لا يتخطى 31 آذار/ مارس 2024، وذلك بالتشاور مع حكومة العراق، بالاضافة الى الوكالات والدول الأعضاء والمنظمات الاقليمية والخبراء والمجتمع المدني وحكومة الكويت (بما يتلاءم مع الفقرة 4 من القرار 2107 المؤرخ 27 حزيران/يونيو 2013 الذي نقل قضايا العراق والكويت إلى ولاية بعثة يونامي).

واضاف التقرير ان مهمة المراجعة، ستقوم بتقييم التهديدات الحالية للسلام والأمن في العراق، وتقييم أهمية استمرار مهام وأولويات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، وطرح توصيات لتحسين ولاية بعثة "يونامي" وهيكلية البعثة والموظفين لدعم الحكومة العراقية في مواجهة تحديات السلام والأمن.

كما ان مهمة المراجعة ستقوم بتحديد الخيارات الاضافية لدعم حكومة العراق في تعزيز التعاون الإقليمي الفعال في قضايا مثل أمن الحدود وإزالة الالغام الارضية والمتفجرات من مخلفات الحرب وقضية اللاجئين، وفي مجال الطاقة والمياه والآثار الضارة للتغيير المناخي، وخصوصا تلك التي تؤدي إلى التصحر والجفاف.

ترجمة وكالة شفق نيوز