مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن الوضع في العراق والحسان يقدم احاطة

شفق نيوز/ يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، جلسة بشأن الوضع في العراق.

وتنعقد الجلسة في الساعة الخامسة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي للعاصمة بغداد، وفقا لبيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي".

وذكر البيان، أنه من المتوقع أن يقدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسّان إحاطة في الجلسة بشأن التطورات في العراق و بشأن يونامي.

ومن المفترض انتهاء عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق رسمياً في نهاية العام 2025، والتي كانت شكلت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1500 في آب/أغسطس 2003، لدعم سلطة الائتلاف المؤقتة بقيادة بول بريمر، ومجلس الحكم العراقي بعد إسقاط النظام السابق بقيادة الرئيس الراحل صدام حسين من قبل قوات الولايات المتحدة الأمريكية، والمتحالفين معها.