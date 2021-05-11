بلاسخارت لمجلس الأمن بشأن الاغتيالات في العراق: إفلات الجناة يزعزع الثقة بالدولة

شفق نيوز/ قدمت الممثلة الأممية الخاصة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) جينين هينيس بلاسخارت، يوم الثلاثاء، إحاطة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة حول التقرير الأخير للأمين العام بشأن يونامي وآخر التطورات في العراق.

وذكرت بلاسخارت في إحاطتها؛ أن الانتخابات كانت مطلبًا مركزيًا للحركة الاحتجاجية في العراق. ومع ذلك ، لا يزال العديد من أعضائها يتعرضون للاضطهاد مع تفشي الإفلات من العقاب.

وأشارت إلى أن العلاقة البالغة الأهمية بين بغداد وأربيل، تتطلب بشكل عاجل حوارًا استراتيجيًا مستدامًا وآليات تنفيذ واضحة.

وأضاف "أكرر دعوتي إلى جميع أصحاب المصلحة العراقيين للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية. إن الضغط والتدخل السياسيين والترهيب والتدفقات المالية غير المشروعة جميعها تضر بمصداقية الانتخابات".

وشددت على أن يتمتع المرشحون والناشطون ووسائل الإعلام والناخبون بحرية ممارسة حقوقهم الديمقراطية قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها.

وأكدت أن استمرار الإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة وانتهاكات حقوق الإنسان - مثل القتل المستهدف والاختطاف والترهيب - لا يمكن إلا أن يشجع الجناة ، ويزيد من تآكل الثقة في الدولة ويثير مخاوف جدية قبل انتخابات أكتوبر.

وبينت أن الأمم المتحدة تتفهم تمامًا وتدعم هدف السلطات العراقية المتمثل في إنهاء النزوح. يجب أن يكون التركيز على حل مشكلة النزوح بدلاً من إغلاق المخيمات.