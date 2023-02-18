مجلس الأمناء يعلن رفضه لـ"استطلاع الصباح" ويوجه رئيس شبكة الإعلام العراقي بالتحقيق العاجل

شفق نيوز/ أعلن مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي، يوم السبت، رفضه لما نشرته صحيفة الصباح الرسمية من استطلاع ادعت فيه أن غالبية الكورد يفضلون الارتباط بحكومة بغداد الاتحادية وحل إقليم كوردستان، موجهاً رئيس شبكة الإعلام العراقي بالتحقيق العاجل في الموضوع.

وأكد المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "التزام الشبكة بخطاب الدولة الرسمي المنسجم مع الدستور العراقي وقانون الشبكة، مبدياً رفضه لما نشر في صحيفة الصباح تحت عنوان (( استطلاع: الاغلبية تفضل الارتباط بالحكومة الاتحادية - هل سيُحَل اقليم كردستان ))".

ووجه المجلس رئيس الشبكة بـ"التحقيق العاجل في نشر الموضوع واعلامه بالنتائج في غضون (24) ساعة، كما وجه بالالتزام بالخطاب الرسمي للدولة العراقية".

وكانت صحيفة الصباح الحكومية نشرت تقريراً حمل عنوان (الاغلبية تفضل الارتباط بالحكومة الاتحادية - هل سيُحَل اقليم كردستان ؟) الامر الذي اعتبره مراقبون طعنا في كيان دستوري وجزء أساسي من العراق الفيدرالي.

ولاحقاً قال باسم العوادي الناطق باسم الحكومة العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "نؤكد أنّ ما ورد في جريدة الصباح، تحت عنوان (هل سيُحلّ إقليم كوردستان؟)، بتاريخ اليوم 18 شباط 2023، هو رأي شخصي، ولا يمثل وجهة نظر حكومية أو رسمية إطلاقا".

وأضاف العوادي؛ أن "موادّ الدستور العراقي وما ورد فيها من كون العراق دولة اتحادية، وبقية الفقرات التي نظمت شكل العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، هي أحد أهم مكاسب العراق الجديد، التي تعمل الحكومة على ترسيخها ودعمها؛ التزاماً منها، حكومةً شرعيةً منتخبةً وفقاً للدستور، وملتزمة بتطبيقه، فضلاً عن كل القوانين العراقية النافذة.