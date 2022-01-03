مجلس الوزراء يُقرّ زيادة رأس مال شركة التأمين الوطنية ويتخذ قراراً بشأن قضاء النهروان

شفق نيوز/ وافق مجلس الوزراء على زيادة رأس مال شركة التأمين الوطنية المقرّة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي ولجنة تحديد رؤوس أموال الشركة من 15 مليار دينار ليكون 60 مليار دينار.

وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ذلك جاء استنادا إلى أحكام المادة 10 من قانون الشركة العامة رقم 22 لسنة 1997، كما ألزم المجلس تولي وزارة المالية أخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في نصّ القرار.

كما قرّر مجلس الوزراء إدراج وزارة التخطيط مشروع محطة وخط طوارئ النهروان بأسلوب التنفيذ المباشر.

ويهدف القرار وفقا لبيان الامانة العامة لمجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "ضمان سرعة الإنجاز وللضرورة الملحة، استثناء من تعليمات التنفيذ المباشر، وتخصيص المبالغ المطلوبة من محافظة بغداد، ضمن ستراتيجية خط الفقر، مع تقنين استخدام المياه بالتنسيق بين محافظة بغداد ووزارة الموارد المائية بشأن المشروع".

وسبق أن وجّه مجلس الوزراء قبل أسبوعين بعقد اجتماع مشترك بين وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ومحافظة بغداد لتقديم رأي موحد بشأن مشروع محطة خام وخط خادم طارئ للماء في النهروان، للقضاء على أزمة نقص المياه في المنطقة.