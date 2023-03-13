مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الموازنة للسنوات 2023 و2024 و2025

شفق نيوز/ وافق مجلس الوزراء العراقي، يوم الاثنين، على مشروع قانون الموازنة للسنوات 2023 و2024 و2025.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و 2024 و 2025، في جلسته الاعتيادية المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ويحيله إلى مجلس النواب.

وكانت الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني قد عقدت، اليوم، جلسة تضمنت مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وأمس الأحد، أعلنت وزيرة المالية طيف سامي، الإنتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 وارسالها الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها.