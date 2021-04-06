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مجلس الوزراء يوافق على التعاقد مع المحاضرين والاداريين المجانيين .. مرفق بالأجر الشهري

Category: سیاسة

Date: 2021-04-06T11:58:28+0000
مجلس الوزراء يوافق على التعاقد مع المحاضرين والاداريين المجانيين .. مرفق بالأجر الشهري

شفق نيوز/ وافق مجلس الوزراء العراقي يوم الثلاثاء على التعاقد مع المحاضرين والاداريين المجانيين ، وفق الغطاء المالي المخصص اليهم بالموازنة لسنة (٢٠٢١).

وذكر بيان صادر عن الحكومة العراقية، أن المجلس وافق على مقترح رئيسه مصطفى الكاظمي للتعاقد مع المحاضرين والاداريين المجانيين العاملين في وزارة التربية ضمن التخصيصات المالية المرصودة .

وكان مجلس الوزراء عقد في وقت سابق من اليوم جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي.

وشهدت محافظات بغداد، ديالى، الأنبار، بابل، ونينوى، كربلاء، النجف، الديوانية، واسط، المثنى، وذي قار، اعتصامات وتظاهرات متواصلة من قبل المحاضرين والإداريين المجانيين، بعضها منذ يوم تمرير الموازنة، للمطالبة بإنصافهم.

واتسعت رقعة الإحتجاجات لشريحة المحاضرين بالمجان، للمطالبة بتحويلهم إلى عقود وزارية، بعد إسقاط ذلك المطلب من مشروع قانون الموازنة الذي صوت عليه البرلمان العراقي.

وتقدر أعداد المحاضرين بالمجان، نحو 350 ألفاً، موزعين على مختلف المحافظات العراقية، وهم في الغالب معلمون ومدرسون يقدمون مواد علمية لطلبة المدارس على مختلف المراحل، ليحصلون على الأجر عن كل درس قدموه، أو لا يحصلون في أحيان أخرى.

وهذا مبلغ الأجر الشهري المصوت عليه من قبل مجلس الوزراء:

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