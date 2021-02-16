مجلس الوزراء يناقش اليوم امتحانات نصف السنة واستثناء الصحفيين من حظر التجوال

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، بأن مجلس الوزراء سيناقش مقترح وزارة التربية بشأن تأجيل امتحانات نصف السنة أو إجرائها إلكترونياً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مجلس الوزراء سيناقش في جلسة اليوم، بعض التعليمات التي أصدرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الخاصة بالحد من تفشي فيروس كورونا، ومنها تأجيل امتحانات نصف السنة إلى الشهر المقبل أو إجرائها إلكترونياً بدلاً من حضور التلاميذ والطلبة إلى مدارسهم.

وأضاف أن المجلس سيناقش أيضاً طلب نقابة الصحفيين العراقيين باستثناء الصحفيين والإعلاميين من حظر التجوال.

ويوم السبت الماضي، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المعنية بمكافحة فيروس كورونا، فرض حظر شامل للتجوال أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع اعتبارا من يوم 18 شباط 2021، فيما يكون الحظر الجزئي لايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من الساعة الثامنة مساء ولغاية الساعة الخامسة فجرا ولغاية يوم 8 اذار 2021 ويعاد النظر حسب الموقف الوبائي.

واستثنت اللجنة من الحظر منتسبي وزارة الصحة والقوات الأمنية والدوائر الخدمية والاعلاميين الذين لديهم موافقة من وزير الصحة حصراً.

وقررت أيضاً أن يكون التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والأهلية إلكترونياً بدءًا من 18/2/2021 ولغاية 4/3/2021 قابلة للتمديد حسب الموقف الوبائي، ليتم بعدها تحديد موعد الامتحانات الحضورية للمراحل كافة، ويستثنى من ذلك المراحل النهائية لطلبة كليات الطب البشري.

بالإضافة إلى قرارات أخرى من بينها فرض غرامات مالية على المخالفين.