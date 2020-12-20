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مجلس الوزراء يمرر اكثر من نصف الموازنة بعد 8 ساعات من النقاش

Category: سیاسة

Date: 2020-12-20T15:03:49+0000
مجلس الوزراء يمرر اكثر من نصف الموازنة بعد 8 ساعات من النقاش

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي، يوم الاحد، بأن مجلس الوزراء العراقي اقر أكثر من نصف الموازنة بعد 8 ساعات من النقاشات.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء العراقي عقد، اليوم، جلسته لمناقشة مشروع قانون موازنة 2021"، مبيناً أن "المجلس يواصل للساعة الثامنة على التوالي مناقشاته لإقرار مواد الموازنة لغرض اجراء بعض التعديلات والاضافات عليها".

وأوضح المصدر، أن "مجلس الوزراء اقر 20  بنداً من أصل 35  بند في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021"، مشيراً إلى أن "هناك اصراراً من قبل المجلس على تمريرها خلال الجلسة المنعقدة حالياً".

تحصلت وكالة شفق نيوز، على مسودة مشروع قانون الموازنة الإتحادية، حيث من المقرر أن يمررها مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، للبرلمان العراقي من أجل التصويت عليها، بعد إتمام النقاش حولها.

وتضمن المشروع احتساب سعر تصدير برميل النفط عند 42 دولاراً، بمعدل تصدير (3,250) مليون برميل بضمنها (250) ألف برميل عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان.

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