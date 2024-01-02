صور .. مجلس الوزراء يقرّ رسمياً تسمية الشارع المؤدي لمطار بغداد باسم (المهندس)

شفق نيوز/ أقرّ مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، رسمياً تسمية الشارع المؤدي إلى مطار بغداد الدولي باسم (شارع الشهيد أبو مهدي المهندس) وذلك بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية الرابعة على اغتيال الأخير الذي كان يشغل منصب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي مع الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني ورفاقهما.

في غضون ذلك شرعت القوات الأمنية العراقية بالانتشار في محيط مطار بغداد الدولي عشية حلول هذه الذكرى حيث من المتوقع أن يتوجه العديد من أنصار الحشد الشعبي إلى المكان الذي تم فيه اغتيال المهندس وسليماني للتنديد في العملية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن تلك القوات المسنودة من أمن الحشد ستوفر الحماية اللازمة للزائرين الذي من المتوقع أيضا حضور مسؤولين وشخصيات سياسية عراقية.

واغتيل سليماني وأبو مهدي المهندس مع 10 من مرافقيهم بغارة أمريكية قرب بغداد في 3 يناير/كانون الثاني 2020.

وفي 7 يناير/كانون الثاني 2021، أصدرت محكمة تحقيق الرصافة في بغداد مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتهمة اغتيال سليماني والمهندس والمرافقين لهما.

ومنذ حادثة مقتل سليماني، تتعرض المصالح الأمريكية في العراق خصوصا القواعد العسكرية إلى هجمات بالصواريخ أو الطائرات المسيرة، حيث تتهم واشنطن فصائل مسلحة شيعية عراقية مقربة من إيران بالمسؤولية وراء تلك الهجمات.