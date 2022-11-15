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مجلس الوزراء يقرر سحب قانوني خدمة العلم ومعالجة التجاوزات

Category: سیاسة

Date: 2022-11-15T14:41:15+0000
مجلس الوزراء يقرر سحب قانوني خدمة العلم ومعالجة التجاوزات

شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، سحب قانوني خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) ومعالجة التجاوزات من مجلس النواب.

وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مؤتمره الصحفي الاسبوعي وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء قرر سحب عدد من مشاريع القوانين من مجلس النواب ابرزها معالجة التجاوزات وقانون خدمة العلم".

وشدد السوداني على ضرو أن "تكون القوانين مطابقة لوجهة نظر الحكومة".

وبشأن ملفات الفساد بدائرة التأمين وهيئة الضرائب، قال رئيس الوزراء، إن "الكل يتحدث عن ارقام تخص سرقة الضمانات، ونحن نتابع التحقيقات ولا يوجد رقم رسمي من الدوائر المعنية ولا وزارة المالية".

واشار الى ان "مجلس الوزراء قرر اليوم التعاقد مع إحدى الشركات الدولية للتحقيق وتقديم تقرير لمعرفة حجم الاموال المسروقة".

 وأكد ان "ديوان الرقابة المالية لا يعرف حجم الاموال المسروقة من الضمانات".

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