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مجلس الوزراء يقرر دفع الفروقات برواتب الأجراء اليوميين في التعليم

Category: سیاسة

Date: 2021-12-14T15:42:24+0000
مجلس الوزراء يقرر دفع الفروقات برواتب الأجراء اليوميين في التعليم

مجلس الوزراء يقرر دفع الفروقات برواتب الأجراء اليوميين في التعليم

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