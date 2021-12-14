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مجلس الوزراء يقرر دفع الفروقات برواتب الأجراء اليوميين في التعليم
Category: سیاسة
Date: 2021-12-14T15:42:24+0000
مجلس الوزراء يقرر دفع الفروقات برواتب الأجراء اليوميين في التعليم
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