مجلس الوزراء يقرر استثناء المتقاعدين من استقطاع 1%  "بأثر رجعي"

شفق نيوز/ صوت مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الاعتيادية، يوم الاثنين، على استثناء المتقاعدين من قرار استقطاع نسبة 1% من الرواتب.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب ورد لشفق نيوز، أن "مجلس الوزراء صوّت على استثناء المتقاعدين من قرار استقطاع نسبة 1% من الرواتب لدعم غزة ولبنان وبأثر رجعي، اعتباراً من تاريخ صدوره في 24 تشرين الثاني 2024".

يشار إلى أن جدلا ثار في الشارع العراقي بشأن استقطاع 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين لدعم غزة ولبنان، بعد أن تم استقطاع المبالغ بأثر رجعي لمدة شهرين.

وأثار هذا القرار استياء المتقاعدين الذين اعتبروه "ظالمًا" في ظل تدهور الأوضاع المعيشية، في وقت طالب مكاتب حقوقية ونواب بإلغاء هذا القرار.