مجلس الوزراء يعقد جلسة طارئة السبت المقبل لإقرار الموازنة

شفق نيوز/ افاد مصدر حكومي، يوم الثلاثاء، بأن مجلس الوزراء وجه وزارة المالية بإنجاز موازنة 2021 قبل نهاية الأسبوع الجاري وإرسالها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإقرارها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مجلس الوزراء وجه وزارة المالية بضرورة إنجاز الموازنة قبل نهاية الأسبوع الجاري وإرسالها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بغية المصادقة عليها وإرسالها إلى مجلس النواب.

وأضاف أن مجلس الوزراء قرر ان يعقد جلسة طارئة يوم السبت المقبل من أجل إقرار قانون موازنة 2021.

وكان عدد من النواب انتقدوا تأخر الحكومة بالمصادقة على الموازنة الاتحادية لعام 2021، وإرسالها إلى مجلس النواب للاطلاع عليها وإقرارها.