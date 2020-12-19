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مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية لمناقشة موازنة 2021

Category: سیاسة

Date: 2020-12-19T07:18:10+0000
مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية لمناقشة موازنة 2021

شفق نيوز/ يعقد مجلس الوزراء يوم السبت جلسة استثنائية برئاسة رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي.

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان مقتضب اليوم، ان الجلسة الاستثنائية ستُخصص لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2021.

واثارت تسريبات لمشروع قانون الموازنة للعام المقبل استياءً بين الاوساط السياسية والشعبية جراء انخفاض العملة العراقية مقابل الدولار الامريكي.

وارتفع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي خلال الايام القلائل ليتخطى حاجز 130 الف دينار لعملة فئة مئة دولار وهو ارتفاع غير مسبوق ولم تشهده اسواق العملة طيلة السنوات القليلة الماضية.

وتحصلت وكالة شفق نيوز، على مسودة مشروع قانون الموازنة الإتحادية، حيث من المقرر أن يمررها مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، للبرلمان العراقي من أجل التصويت عليها، بعد إتمام النقاش حولها.

وتضمن المشروع احتساب سعر تصدير برميل النفط عند 42 دولاراً، بمعدل تصدير (3,250) مليون برميل بضمنها (250) ألف برميل عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان.

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