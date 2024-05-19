مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية لمناقشة جداول الموازنة لسنة 2024

شفق نيوز/ عقد مجلس الوزراء، اليوم الأحد، جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة جداول الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024 .

وتأتي انعقاد هذه الجلسة حيث من المقرر أن يتوجه السوداني غدا الاثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في منتدى الأمن العالمي لسنة 2024.

وكان رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، قد اتفق في نهاية شهر نيسان/أبريل، مع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على ضرورة استكمال جداول قانون الموازنة لعام 2024، والاسراع في إرسالها إلى مجلس النواب لغرض مناقشتها والتصويت عليها، لارتباطها بحياة المواطنين وتركيزها على الإنفاق الاستثماري للمشاريع الجديدة.