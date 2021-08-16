مجلس الوزراء يصوت على 22 قراراً يخصّ نينوى

شفق نيوز/ صوت مجلس الوزراء العراقي، يوم الاثنين، على 22 قراراً يخصّ نينوى في جلسة عقدت بالمحافظة برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي.

ذكر ذلك مكتب الكاظمي الاعلامي عبر بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، وأوضح أن القرارات تلخصت بالآتي:

أولاً/

إطلاق أموال محافظة نينوى الأرصدة المجمدة، إلى مشروعات لصالح الدوائر المنقولة، على أن يجري تحديد هذه المشروعات، بالتنسيق بينها واللجنة العليا لإعمار الموصل، وإدراجها بالتنسيق بينها ووزارة التخطيط، على وفق المادة (2/ أولاً /6/أ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية2021.

ثانياً/

1- تخصيص المساحة المتبقية من معسكر الغزلاني (بعد نقل ملكية مساحة (3000) دونم من المعسكر المذكور آنفاً إلى وزارة الدفاع الحالية، بحسب ما مبين في التسلسل (60) من محضر الاجتماع المقر، بموجب قرار مجلس الوزراء (243 لسنة 2020) إلى بلدية الموصل، لإنشاء مشروع استثماري سكني على وفق قانون الاستثمار (13‏ لسنة 2006‏)، على أن يعرض المشروع بالمزايدة العلنية كما يتطلبه قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019).

2- تأليف لجنة من وزارات (الدفاع، والنقل، والإعمار والإسكان) والهيئة الوطنية للاستثمار وسلطة الطيران المدني، الهيئة العليا لإعمار نينوى، تتولى النظر في وضع خطة شاملة للمساحات المتبقية من أراضي معسكر الغزلاني خلال شهر واحد، وأخذ الموافقات القطاعية بخصوص ما جاء آنفاً (الموافقة).

ثالثاً/

أخذ البنك المركزي العراقي الإجراءات الملائمة، بشأن إعادة عمل شركات الصيرفة في محافظة نينوى على وفق القوانين والتعليمات، بعد أن يتم التدقيق الامني من جهاز الامن الوطني خلال مدة لا تزيد عن 30 يوماً من تأريخ ورود طلب التدقيق من البنك المركزي، وبانتهائها تعد الموافقة حاصلة عند عدم الإجابة.

رابعاً/

تأهيل وزارة الصناعة والمعادن المصانع والمعامل في محافظة نينوى، بحسب التخصيمات المالية المتوافرة لديها.

خامساً/

إعمار مدينة الموصل القديمة بحسب ما جاء في الفقرة ‎(1)‏ المذكورة آنفاً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

سادساً/

صرف وزارة المالية تعويضات الوجبة الأولى المرسلة من دائرة الموازنة في الوزارة المذكورة آنفاً، بموجب كتاب رئاسة محكمة استئناف نينوى المرقم بالعدد (1088) المؤرخ في 16 حزيران 2021، وكتاب محافظة نينوى المرقم بالعدد (2742) المؤرخ في 17 حزيران 2021 في حال توفر التخصيصات المالية.

سابعاً/

أخذ سلطة الطيران المدني بالتنسيق بينها والجانب الفرنسي، الإجراءات الملائمة بالسرعة الممكنة، بشأن متابعة تنفيذ إعادة تأهيل مطار الموصل الدولي مع ممثل شركة (ADP-1) الفرنسية، بحسب ما مبين في قرار مجلس الوزراء (221 لسنة 2020).

ثامناً/

1- توَلّي هيئة السياحة في وزارة الثقافة مراجعة العقد الاستثماري المبرم بشأن فندق نينوى الدولي اوبروي، وأخذ الإجراءات المناسبة بشأن ذلك.

2- لوزير الثقافة عرض الفندق آنفاً للاستثمار، استثناء من قرار مجلس الوزراء (245) لسنة 2019، إلى إحدى الشركات المتخصصة بهذا المجال بعد إكمال الإجراءات المذكورة آنفاً في الفقرة (1).

3 – شمول فندق الموصل بالفقرة (2) آنفاً .

تاسعاً/

التريث في استحداث وحدات إدارية جديدة في محافظة نينوى لحين إجراء عملية التعداد‎ السكاني، بحسب ما مبين في قرار مجلس الوزراء (34 لسنة 2020).

عاشراً/

إنشاء ‏الشارع الحولي والجسرين السادس والسابع في مدينة الموصل، بالتنسيق بين محافظة نينوى ووزارات (المالية، والتخطيط، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والثقافة).

حادي عشر/

أخذ وزارتي (المالية والتخطيط) الإجراءات الملائمة بشأن تطبيق المادة ‎(2/ثانياً/العجز/2/ب/2/ك) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، لتمويل ‏عدد من مشروعات البنى التحتية لصالح وزارة الصحة خلال عام ‎2021، ومن ضمنها ‏مشروع انشاء المستشفى الجمهوري في محافظة نينوى.

ثاني عشر/

استئناف وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة العمل في المشروعات‎ ‏الوزارية المتلكنة في محافظة نينوى، بالتنسيق مع وزارة التخطيط بحسب التخصيصات المالية.‎

ثالث عشر/

‏تولي وزارة التخطيط إيجاد معالجة للمشروعات المتوقفة في محافظة نينوى، بحسب مقترحات‎ ‏المحافظة المذكورة آنفا أو أي مقترحات أخرى بشأن الموضوع على وفق ما جاء في المادة ‎(2/أولاً/6/ج) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.

رابع عشر/

أخذ محافظة صلاح الدين الإجراءات القانونية بشأن تسوية العقد الموقع مع شركة زهرة بشأن مشروع وزارة الكهرباء في المنطق…

تاسع عشر/

إقرار الفقرة (3) من المحور الثالث/ التوصيات من التقرير الأسبوعي لجائحة كورونا في العراق، المبينة في كتاب وزارة الصحة المرقم بالعدد (د.ص.ع/11/3564) المؤرخ في 10 آب 2021، بحسب الآتي:

أ‌- تكون إدارة مشروع المراكز البحثية الطبية في جامعة الموصل بسعة (150) سريراً مشتركاً بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة الموصل، ودائرة صحة نينوى وتستخدم للأمراض غير المعدية.

ب‌- تخويل دائرة صحة نينوى صلاحية الصرف من ميزانيتها، بعد تعزيزها بالمبالغ المطلوبة من وزارة المالية ومبالغ تنمية الأقاليم في محافظة نينوى.

عشرون/

السماح بتسجيل المركبات الصالون الداخلة بصورة رسمية قبل (10 حزيران 2014)، من سنوات الصنع 2012-2013-2014، في مديرية مرور محافظة نينوى، شريطة أن يكون المستفيد من سكنة محافظة نينوى.

حادي وعشرون/

إقرار توصيات المجلس الوزاري للطاقة (107 لسنة 2021) المرافقة ربط كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المرقم بالعدد (21599) في 10 آب 2021، ومن تخصيصات وزارة الموارد المائية دون طلب تخصيصات مالية إضافية.

ثانٍ وعشرون/

استحداث الدرجات الوظيفية؛ لغرض تثبيت المتعاقدين مع مفوضية الانتخابات، ممن تجاوزت خدمتهم 5 سنوات فأكثر، استناداً إلى المادة (61/ب) من قانون الموازنة، وتشكيل لجنة مشتركة برئاسة ممثل عن وزارة التخطيط، وعضوية ممثلين من وزارة المالية، ومفوضية الانتخابات؛ لدراسة تحويل العقود (المؤقتة) في المفوضية إلى عقود تشغيلية.