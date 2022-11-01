مجلس الوزراء يصوت على تعيين الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا وموظفي العقود

شفق نيوز/ صوّت مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، على تعيين الخريجين الأول وحملة الشهادات العليا، وكذلك عدداً من موظفي العقود المؤقتة.

وقالت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق، في منشور على حسابها في فيسبوك، وتابعته وكالة شفق نيوز "نبارك لأبنائنا وأخوتنا من حملة الشهادات العليا، والطلبة الاوائل بتصويتنا اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء على تعيينكم في دوائر الدولة".

وفي السياق نفسه، أبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، بأن "الجلسة تضمنت أيضاً تصويت مجلس الوزراء على تثبيت الموظفين ممن لديهم سنتين في الخدمة، على الملاك الدائم لدوائرهم".