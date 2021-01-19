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مجلس الوزراء يصوت على تحديد العاشر من تشرين الأول المقبل موعداً للانتخابات المبكرة

Category: سیاسة

Date: 2021-01-19T11:44:24+0000
مجلس الوزراء يصوت على تحديد العاشر من تشرين الأول المقبل موعداً للانتخابات المبكرة

شفق نيوز/ افاد مصدر مقرب من مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، بإقرار الحكومة موعدا جديدا للانتخابات البرلمانية "المبكرة".

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن مجلس الوزراء العراقي أقر في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، موعد 10 تشرين الأول المقبل موعدا جديدا للانتخابات البرلمانية، بدلا عن الموعد السابق.

وأضاف المصدر؛ أن مجلس الوزراء اخذ بعين الاعتبار مقترح مفوضية الانتخابات التي اقترحت تأجيل موعد عقد الانتخابات من حزيران المقبل إلى 16 تشرين الأول المقبل.

وبحث رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الاثنين (18 كانون الثاني 2021) ثلاثة ملفات على رأسها الانتخابات المبكرة المقررة في حزيران/يونيو المقبل.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الاثنين (18 كانون الثاني 2021)، موقفه من مقترح تأجيل الانتخابات المبكرة التي كان من المقرر اجراؤها مطلع حزيران المقبل.

وقال الصدر في تغريدة له، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "نأمل أن يكون اقتراح مفوضية الانتخابات اقتراحا مهنيا خالصا لإتمام كل آليات الانتخابات وإجرائها بإجراءات مقبولة".

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