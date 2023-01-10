مجلس الوزراء يصوت على اقالة امناء شبكة الاعلام العراقي

شفق نيوز/ صوت مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، على إقالة امناء شبكة الاعلام العراقي، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول .

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز أن ذلك جاء خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية التي عقدت، اليوم، برئاسة رئيس المجلس، محمد شياع السوداني.

وأول أمس الأحد (9 كانون الثاني الجاري)، رفض رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إقالة "نبيل جاسم" من رئاسة شبكة الإعلام، ووجه بإستمراره بالعمل في منصبه، وذلك في رد له على قرار لمجلس امناء شبكة الاعلام العراقي، بإعفاء رئيس الشبكة من مهامه بسبب مخالفات إدارية، وتكليف آخر بديلاً عنه.