السوداني يحيل رئيس الحكومة المحلية واعضاء لجنة الدفاع المدني في واسط للتحقيق

شفق نيوز- بغداد

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.

وبدأ المجلس أعمال جلسته اليوم، باستضافة اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق الأليم في مدينة الكوت، للاستماع إلى نتائج التحقيق، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

وأشار البيان إلى أن، السوداني صادق على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق في مدينة الكوت، حيث تضمنت النتائج إحالة محافظ واسط بصفته رئيس لجنة الدفاع المدني في المحافظة وأعضاء اللجنة المذكورة إلى التحقيق لكشف المسؤولية ومعرفة أسباب التقصير.

وشهدت مدينة الكوت مركز محافظة واسط، يوم الأربعاء الماضي، اندلاع حريق مروّع داخل مركز تجاري كبير "الهايبر ماركت"، وأسفر عن مصرع نحو 70 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وفقاً لمصدر في مديرية الدفاع المدني، فيما أعلنت الحكومة المحلية الحداد ثلاثة أيام على أرواح فاجعة الحريق.