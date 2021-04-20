الكاظمي يوجه التجارة بالمتابعة الميدانية لتأمين مفردات التموينية

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، وزير التجارة بالقيام بجولات ميدانية لمتابعة توفير مفردات البطاقة التموينية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الكاظمي ترأس الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، وبحث فيها تطورات الاحداث في البلاد، والمواضيع المدرجة ضمن جدول الاعمال.

وجدد الكاظمي، بحسب البيان، توجيهاته السابقة لوزارة التجارة بمواصلة العمل على توفير مواد البطاقة التموينية، كما وجه وزير التجارة للقيام بزيارات يومية والوقوف ميدانيا على عملية التوزيع.

وشدد على ضرورة قيام وزارة العمل ببذل المزيد من الجهود لدعم الشرائح المشمولة بالرعاية الاجتماعية، والعمل بانسيابية بعيدا عن الروتين.

واشار الكاظمي الى الجهود الكبيرة لوزارة الصحة في حملات تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، داعيا وزارتي التربية والتعليم العالي الى التعاون مع وزارة الصحة لتسهيل اخذ اللقاحات من قبل الكوادر التعليمية والتدريسية.

من جانبه، قدم وزير الصحة والبيئة تقريرا مفصلا عن مستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية للحد من انتشار فيروس كورونا.

واستعرض الوزير جهود الوزارة وملاكاتها في عمليات تلقيح المواطنين في بغداد وباقي المحافظات، وجهود حملات التوعية في هذا المجال.

وأشار المكتب الاعلامي الى ان مجلس الوزراء قرر تخويل الكاظمي بصلاحية الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا في عدد من مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠٢١، في ضوء التقرير المقدم من الامانة العامة لمجلس الوزراء.