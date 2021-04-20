مجلس الوزراء يخول الكاظمي بتقديم طعن في الموازنة

شفق نيوز/ خول مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الأسبوعية، يوم الثلاثاء، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في بعض بنود الموازنة المالية للعام الجاري.

وقال المتحدث باسم الحكومة، وزير الثقافة حسن ناظم في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري المالية علي علاوي والتخطيط خالد نجم، إن "مجلس الوزراء تباحث التغيرات التي حصلت بمشروع قانون الموازنة" في البرلمان قبل إقراره.

وأضاف أن "مجلس الوزراء خول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في بعض مواد قانون الموازنة".

وأشار ناظم إلى أن الكاظمي وجه الوزراء بتنفيذ بنود الموازنة.

وكان الكاظمي قد قال، الخميس، إن حكومته تنوي الطعن في بعض بنود الموازنة لأن التعديلات التي أجري عليها من قبل البرلمان تؤثر على قطاعي الصحة والكهرباء وغيرهما.

من جانبه، قال وزير التخطيط خالد نجم إن الطعن سيطال أيضاً المادة المتعلقة بمشاريع تنمية الأقاليم، مشدداً على ضرورة الفصل بين السلطات في البلاد.

وكان البرلمان العراقي قد أقر مطلع شهر شباط/فبراير الماضي موازنة البلاد المالية للعام الجاري بقيمة نفقات إجمالية بلغت 129 تريليون دينار، وعجز قدره 28 تريليونا.

كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر للبرميل 45 دولارا، ومعدل تصدير قدره 3.250 ملايين برميل يوميا.

وجرى إقرار الموازنة بعد أشهر من الخلافات، وكذلك بعد خفض البرلمان لقيمة النفقات المقدمة من الحكومة وهي 164 تريليون دينار.