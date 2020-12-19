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مجلس الوزراء يخفق بالتصويت على الموازنة

Category: سیاسة

Date: 2020-12-19T11:49:47+0000
مجلس الوزراء يخفق بالتصويت على الموازنة

شفق نيوز/ اخفق مجلس الوزراء العراقي في الجلسة الطارئة التي عقدها اليوم السبت بالمصادقة على مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام 2021 لغرض ارسالها الى البرلمان بهدف اقرارها.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس قرر تأجيل جلسته الطارئة المقرر انعقادها هذا اليوم إلى يوم غد الأحد والتي كانت من المقرر ان تشهد التصويت على قانون الموازنة للعام المقبل".

من جهته قال المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في بيان مقتضب، ان مجلس الوزراء قرر استكمال مناقشة الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2021، يوم غد الأحد .

وكان مصدر حكومي مطلع قد صرح  أن مجلس الوزراء العراقي يعتزم اجراء تعديلات على الموازنة المالية للعام المقبل خشية رفضها من قبل البرلمان بعد الجدل الواسع الذي أُثير حولها على خلفية تسريب مسودة من الموازنة الى الاعلام.

واثارت تسريبات لمشروع قانون الموازنة للعام المقبل استياءً بين الاوساط السياسية والشعبية جراء انخفاض العملة العراقية مقابل الدولار الامريكي.

وارتفع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي خلال الايام القلائل ليتخطى حاجز 130 الف دينار لعملة فئة مئة دولار وهو ارتفاع غير مسبوق ولم تشهده اسواق العملة طيلة السنوات القليلة الماضية.

وتحصلت وكالة شفق نيوز، على مسودة مشروع قانون الموازنة الإتحادية، حيث من المقرر أن يمررها مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، للبرلمان العراقي من أجل التصويت عليها، بعد إتمام النقاش حولها.

وتضمن المشروع احتساب سعر تصدير برميل النفط عند 42 دولاراً، بمعدل تصدير (3,250) مليون برميل بضمنها (250) ألف برميل عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان.

مجلس الوزراء يقرر استكمال مناقشة الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2021، يوم غد الأحد .

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