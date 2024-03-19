مجلس الوزراء يتخذ جملة قرارات أبرزها تخص الكهرباء وديون إقليم كوردستان لـ"TPI"

شفق نيوز/ صوتّ مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، على جملة من القرارات كان أبرزها يتعلق بالطاقة الكهربائية، وإلزام وزارة المالية الاتحادية بتسديد مستحقات المصرف العراقي للتجارة "TBI" المترتبة على إقليم كوردستان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس المجلس محمد شياع السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية الثانية عشرة، وجرى خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض أهم الملفات الخدمية والاقتصادية، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

ووافق المجلس على تخويل وزيرة المالية، أو من تخوله، صلاحية التوقيع مع الجهات ذات العلاقة، على تعديل اتفاقية قرض تمويل مشروع تأهيل محطة بابل 400KV، الممول من القرض السويدي مع بنك (JPM).

وكذلك الموافقة على شروط التمويل للقرض بحسب كتاب وزارة المالية المؤرخ في 25 شباط/ فبراير 2024.

وفي مسار الإصلاح المالي والمصرفي، أصدر المجلس قراراً بإلزام وزارة المالية الاتحادية تسديد مستحقات المصرف العراقي للتجارة، المترتبة على إقليم كوردستان، بأقساط شهرية سنوية للسنوات 2023، و2024) بواقع 636 مليار دينار لكل سنة، وتخصم من تخصيصات الإقليم لسنة 2024، على أن يتمّ استقطاعها لاحقاً.