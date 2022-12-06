مجلس الوزراء العراقي يقرّ حزمة من القرارات

شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، تخصيص 250 مليار دينار في موازنة العام المقبل لدعم محصول الذرة الصفراء، وتخصيص أرضاً في الموصل لبناء مجمع سكني.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الجلسة الاعتيادية السابعة، وجرى خلالها بحث تطورات الأوضاع العامة في البلاد، والتداول بشأن عدد من الملفات والقضايا المهمة، إلى جانب مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ التوصيات والقرارات اللازمة بصددها.

وأكد السوداني خلال الجلسة أن الزيارات الخارجية تساعد في بلورة علاقات خارجية متوازنة، على أن لا تكون الزيارات شكلية انما العمل على تحويلها الى مشاريع عمل حقيقية.

ووجّه السوداني بأن يركز الوزراء في زياراتهم الميدانية الى المحافظات، على مشاريع البنى التحتية وان تتوافق قراراتهم في تلك الزيارات الميدانية مع اولويات الحكومة في منهاجها الوزاري، مشدداً أيضا على ضرورة التوجه نحو المشاريع الإستراتيجية.

وفي إطار النهوض بالواقع الزراعي في العراق، ولغرض دعم المزارعين والفلاحين للموسم الزراعي الحالي، قرر مجلس الوزراء تخويل وزير الزراعة صلاحية شراء 60 الف طن من سماد "الداب"، وبما لا يزيد عن سعر مليوناً و550 الف دينار للطن الواحد، كمية اضافية للمتعاقد عليها سابقا والبالغة 90 الف طن، من وزارة الصناعة، واستثناءً من اساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة 3 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية النافذة.

كما أقر مجلس الوزراء الاستعانة بمعامل القطاع الخاص المجازة أصوليا لضمان عدم ضياع محصول الذرة الصفراء، وتخويل وزارة الزراعة بالتعاقد المباشر معها استثناءً من أساليب التعاقد، واستخدام مطارات وزارة الدفاع كمساحات لاستلام عرانيص الذرة الصفراء بإدارة وإشراف وزارة الزراعة.

كما وافق المجلس على تُضمين موازنة عام 2023 مبلغا قدره 250 مليار دينار لغرض استكمال شراء الذرة الصفراء للموسم الحالي 2022، على أن يتضمن قانون الموازنة نصا يتحول بموجبه حاصل بيع الذرة الصفراء لمربي المواشي ما نسبته 70% للخزينة العامة، و30% لكل من شركتي وزارة الزراعة "ما بين النهرين للبذور" و"العراقية لإنتاج البذور".

كذلك وافق المجلس الموافقة على تعديل قراري مجلس الوزراء 287 لسنة 2021، و179 لسنة 2022، ونقل ملكية 3000 دونم من معسكر الغزلاني الى وزارة الدفاع الحالية لاستخدامها وفقاً لأغراضها وأهدافها دون بدل، على أن لا يتم استخدامها كمقرات او ثكنات عسكرية، وتخصص المساحة المتبقية من المعسكر لإنشاء مشروع استثماري سكني يتم إعلانه من وزارة المالية.

ووافق على الإعلان عن الاستمارة الخاصة لسد الشاغر في عضوية مجلس الخدمة الاتحادي المعدة من لجنة الأمر الديواني 27 لسنة 2021، والمرافقة ربط كتاب مجلس الخدمة الاتحادي المرقم بالعدد (م.ر/19)، المؤرخ في 4 نيسان 2021، وفقاً للشروط المذكورة في المادة 5 من قانون مجلس الخدمة الاتحادي 4 لسنة 2009.

كما وافق المجلس على تعديل الفقرة 2 من قرار مجلس الوزراء 295 لسنة 2022 بشأن مشروع ماء الخضر والدراجي في محافظة المثنى.

كذلك خوّل المجلس توقيع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة اتفاقية التمويل بين التنمية الالماني والحكومة العراقية بالسرعة الممكنة.