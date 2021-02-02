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مجلس الوزراء العراقي يقرر مساعدة لبنان ويبين أن منهاجه الحكومي مختصر

Category: سیاسة

Date: 2021-02-02T15:07:38+0000
مجلس الوزراء العراقي يقرر مساعدة لبنان ويبين أن منهاجه الحكومي مختصر

شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، تقديم المساعدة إلى لبنان، وفيما أكد سعيه لمكافحة الفساد، بين ان منهاج الحكومة الحالية مختصر ومهمتها متعلقة بإنجاز الانتخابات.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي وزير الثقافة حسن ناظم؛ في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز؛ أن هناك متابعة حثيثة لإيجاد صيغة تعاون بين الوزارات ومفوضية الانتخابات، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء ناقش تقرير الأمانة العامة بشأن نتائج المنهاج الحكومي.

وأعلن ناظم ان مجلس الوزراء وافق على تقديم المساعدة للشعب اللبناني في إطار تعاون يتعلق بتجارة زيت الوقود الثقيل.

ولفت إلى أن الموازنة قيد التدارس والنقاش في مجلس النواب، مبينا أن الحكومة جادة في مكافحة الفساد وقامت بمحاسبة الفاسدين.

وأشار إلى ان هناك تعاونا كبيرا بين المؤسسات والمفوضية لإنجاز متطلبات الانتخابات، لافتا إلى أن منهاج الحكومة الحالية مختصر ومهمتها تقتضي بإقامة الانتخابات واستعادة هيبة الدولة.

وتابع ناظم: أن مجلس الوزراء صادق على محضر لجنة أمر ديواني يستأنف فيه إعادة العمل بالعديد من المستشفيات، مشيرا إلى أن المجلس صوت على معالجة 6000 متعاقد مع المفوضية، كما صوت على ربط السيطرات الخارجية بوزارة الداخلية للحد من التهريب والفساد في المنافذ الحدودية.

وأضاف ناظم: أن مجلس الوزراء ناقش تقرير الأمانة العامة بشأن نتائج المنهاج الحكومي، لافتا إلى أن الموازنة قيد التدارس والنقاش في مجلس النواب.

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