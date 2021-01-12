مجلس الوزراء العراقي يعتبر بطاقة الناخب مستمسكاً رسمياً معتمداً

شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، اعتبار بطاقة الناخب البايومترية مستمسكاً رسمياً معتمداً لدى دوائر الدولة، فيما منح الموظفين 60 يوماً لتحديث بطاقاتهم الانتخابية.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس وزير الثقافة حسن ناظم في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن مجلس الوزراء عد بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد واحدة من المسمتسكات الرسمية المعتمدة في دوائر الدولة، مشيراً إلى أن المجلس قرر منح الموظفين مدة 60 يوماً لتحديث بياناتهم البايومترية.

ودعا نظام الموظفين للإسراع بتحديث بياناتهم البايومتري، مؤكداً أن الحكومة عازمة على محاربة نزعة انحسار المشاركة في الانتخابات.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد اعلن في وقت سابق أن الانتخابات البرلمانية ستجري يوم 6 حزيران عام 2021، متعهداً بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية.

ولاقى اعلان الكاظمي موعد الانتخابات ترحيباً اممياً وتعهداً بالدعم، والعمل على نجاحها إلا أن مواقف الكتل السياسية مازالت مبهمة ومقسمة حيال الموعد وآليات اجراء الانتخابات.