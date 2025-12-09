مجلس الوزراء العراقي يصوّت على حزمة قرارات أبرزها سكنية

شفق نيوز- بغداد

صوّت مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، على حزمة من القرارات في مجالات الإسكان وملف النساء الناجيات من تنظيم "داعش" وتحديد السعر الأدنى للغاز الطبيعي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المجلس عقد جلسته الاعتيادية الـ49 برئاسة رئيسه محمد شياع السوداني، وأقرّ تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء 10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بمناسبة الذكرى الثامنة لإعلان النصر على الإرهاب وتنظيم "داعش" الإجرامي.

وفي مجال متابعة الحلول لمستهدفات تأمين السكن لمختلف فئات شعبنا، خول مجلس الوزراء المديرين العامين في لجنة الامر الديواني 34 لسنة 2025 المعنية بتهيئة قطع الأراضي السكنية للملاكات التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، صلاحية التنسيق بينها والجهات ذات العلاقة لتسهيل منح الموافقات اللازمة وتأمين الأراضي لإنشاء أحياء المعلمين في مختلف المحافظات.

وفي الشأن نفسه، تابع المجلس إجراءات المضي في تشييد المجمع السكني العمودي الاستثماري لشركة تسويق النفط، وأقرّ استقطاع 10% وفق ما مبين في نظام بيع وإيجار عقارات الدولة والقطاع العام لاغراض الاستثمار والمساطحة عليه 6 لسنة 2017، قبل التعديل المتضمن تخصيص 10% من المساحة المخصصة للمشروع السكني للجهة المالكة لغرض استثمارها، واستثمار المقدار المبين آنفاً من المستثمر، بعد موافقة الجهة المالكة لأجل مشروعية العقد في ظل عدم استقطاع المقدار المذكور.

وأقرّ المجلس التوصيات الخاصة بشأن تعويض المواد المستعارة من المشروعات الممولة من الموازنة الاستثمارية إلى المشروعات الممولة ذاتياً، سواء بشكل عيني أو مالي، وبما ينسجم مع ما جرى توفيره من تخصيص مالي من وزارة الكهرباء.

وبحث المجلس ملف شؤون الناجيات من تنظيم "داعش" الإرهابي، وصوّت على تخصيص أو تمليك قطعة الأرض البالغة مساحتها 2481 متراً مربعاً/ نينوى الجنوبية، لأغراض المديرية العامة لشؤون الناجيات بدون بدل بحسب طلب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وفي القطاع النفطي أقر المجلس، اعتماد الحد الأدنى لسعر الغاز ليكون 3.5 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية قياسية "BTU" مقابل أن يكون الحد الأعلى لسعر البرميل في المعادلة السعرية للعقد هو 100 دولار، والتأكيد على فرض الغرامات التأخيرية على الشركة المجهزة في حال التلكؤ في تنفيذ الالتزام، وتقديمها ما يؤيد سلامة موقفها الضريبي على وفق القانون.

كما قرر المجلس تعديل قراريه 568، و635 لسنة 2025 لتضمين مشروع تطوير حقل الناصرية ضمن حزمة المشروعات التي يجري التفاوض بشأنها مع شركة "شيفرون" الأميركية وتخويل وزير النفط توقيع ملحق لتعديل اتفاقية المبادئ بالخصوص.

وأقرّ المجلس التوصيات الخاصة بضوابط استحداث كليات الطب البشري في الجامعات الأهلية، عبر الموافقة على توصيات لجنة الامر الديواني 45 لسنة 2025، مع الاخذ بملاحظات الوزراء خلال الجلسة ووافق عليها رئيس مجلس الوزراء.

كذلك فقد جرى إقرار استحداث جامعة الشرقاط الحكومية في محافظة صلاح الدين استناداً إلى أحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 40 لسنة 1988.

واستعرض المجلس ملف استكمال المشاريع المتلكئة، والمضي في إتمام مشاريع البنى التحتية وأقر زيادة مقدار الاحتياط والكلف الكلية للمشاريع التالية:

-مشروع هدم وإعادة بناء مركز القشلة ومكتب الولادات الصحي مع التجهيز/ محافظة البصرة.

-مشروع تأهيل البنى التحتية للمتبقي من منطقة دور المحاربين الثانية/ محافظة البصرة.

-مشروع تصميم وتجهيز وتنفيذ خطوط نقل الطاقة الكهربائية ضمن مشروع معالجة إختناقات المنظومة الكهربائية في الفرات الأوسط.

-مشروع تأهيل البنى التحتية للمتبقي من منطقة الطويسة/ محافظة البصرة.

-مشروع إنشاء مجمع سكني واطئ الكلفة في محافظة ذي قار ضمن إستراتيجية التخفيف من الفقر.