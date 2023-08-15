مجلس الوزراء العراقي يصوّت على اعفاء 76 مديراً عاماً بين أصالة ووكالة

شفق نيوز/ صوّت مجلس الوزراء العراقي في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، على نتائج تقييم الوجبة الثانية من المدراء العامين العاملين في الحكومة.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز؛ أن مجلس الوزراء صوت على اعفاء 76 مديراً عاماً بين أصالة ووكالة.

قرر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء (2 أيار الماضي)، نقل المديرين العامّين المعيّنين أصالةً ممّن لم يحصلوا على تقييم إيجابي، إلى درجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه مديراً عاماً.