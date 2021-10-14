مجلس الوزراء العراقي يصدر 7 قرارات جديدة

شفق نيوز / أصدر مجلس الوزراء العراقي، يوم الخميس، سبعة قرارات جديدة خلال جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي، بينها تعديل قرار يتعلق بالمدينة الرياضية المهداة من ملك السعودية.

جاء ذلك، خلال ترؤس الكاظمي، الجلسة الاعتيادية التاسعة والثلاثين لمجلس الوزراء، والتي جرى خلالها بحث تطورات الأحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وقرر المجلس قيام وزارة التخطيط بـ"مناقلة مبلغ مقداره (281608986) دولاراً، فقط مئتان وواحد وثمانون مليوناً وست مئة وثمانية آلاف وتسع مئة وستة وثمانون دولاراً، من تخصيصات المشاريع لعقود وجولات التراخيص النفطية لسنة/2021".

وشدد على أن "ترصد المبالغ ضمن المشاريع الاستثمارية لوزارة النقل لعام/2021، ويتم تسديد مستحقات الشحنات العينية للعقود عند التسوية القيدية لاحقاً، ووفقاُ للنص الذي سيدرج بمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2022، أو عن طريق المناقلة من تخصيصات المشاريع الأخرى؛ لتسديد الدفعات المتأخرة لمشروع شراء الطائرات الحديثة مع شركة بوينغ".

ووافق مجلس الوزراء، على تعديل قرار (130 لسنة 2020) بشأن المدينة الرياضية المهداة من الملك السعودي (سلمان بن عبد العزيز آل سعود) خادم الحرمين الشريفين، ليصبح بحسب الآتي:

1. اختيار موقع بسماية لغرض إقامة المدينة الرياضية المهداة من خادم الحرمين الشريفين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

2. تولي وزارة المالية تخصيص قطعة الأرض المرقمة (1/974 مقاطعة 8 كرزية) البالغ مساحتها (631) دونماً إلى وزارة الشباب والرياضة؛ لغرض إنشاء المدينة الرياضية، وهي جزء من القطعة المرقمة (794/1 مقاطعة 8 كرزية) العائدة ملكيتها إلى وزارة المالية البالغ مساحتها (1642 دونماً و11 أولكاً و20 متراً مربعاً) بحسب ما جاء في كتابي وزارة الشباب والرياضة المرقم بالعدد (2301) المؤرخ في 13/12/2020، وكتاب مديرية التسجيل العقاري في المدائن المرقم بالعدد (5044) المؤرخ في 24/11/2020.

3. الإبقاء على تخصيص قطعة الأرض المرقمة (14/1 مقاطعة 8 کرزية) لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والإيعاز إلى وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة بتحويل تخصيصها من أغراض جامعة الرشيد إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحاجة الفعلية إلى هذه الأرض، لغرض إقامة مشاريعها الجامعية والتعليمية عليها ولتوسيع المؤسسة التعليمية.

4. تولي وزارة الشباب الرياضة الإشراف على مشروع المدينة الرياضية بالتنسيق مع الجانب السعودي من خلال المجلس التنسيقي العراقي السعودي، المؤلف بموجب الأمر الديواني (14 لسنة 2020).

كما وأقر مجلس الوزراء، "وثيقة المساهمات المحددة وطنياً لجمهورية العراق بشأن تغير المناخ. وعلى الجهات ذات العلاقة العمل علی تنفیذ ما جاء في الوثيقة كل بحسب تخصصه".

ووافق على تخويل أمانة بغداد صلاحية التنفيذ المباشر وتجزئة العمل الواحد لمشروعات تطوير المحلات والشوارع، في ضمن الموازنة التشغيلية لهذه السنة المالية؛ لتتمكن من الاستفادة من الأموال في إنجاز المشروعات المخطط من قبلها.

وتضمن قرار مجلس الوزراء، تنازل وزارة المالية عن بدل بيع الأراضي المخصصة لإنشاء المدن الصناعية التي تقام من قبل وزارة الصناعة والمعادن، والبالغ (70002800000) دينار، فقط سبعون ملياراً ومليونين وثمان مئة ألف دينار، بوصفه ديناً حكومياً استناداً إلى أحكام المادة (46/ثانياً) من قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6 لسنة 2019) المعدل، وأحكام المادة أولاً من قرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).

هذا واستثنى مجلس الوزراء، "نادي الميناء الرياضي ونادي الزوراء الرياضي من قرار مجلس الوزراء (25 لسنة 2021) بصرف (3000000000) دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار؛ لغرض قيام النادي بالإيفاء بالتزاماته المالية من تخصيصات الخدمة الاجتماعية للشركة العامة لموانئ العراق ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2021".

وأخيراً، أقر مجلس الوزراء، توصيات لجنة الأمر الديواني (73 لسنة 2021) بشأن "ملوحة نهر الفرات من محافظة المثنى إلى محافظة ذي قار، عدا الفقرة (1)".