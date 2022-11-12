مجلس الوزراء العراقي يشرع بتأسيس لجنة عليا للتنسيق مع الاتحادات والنقابات

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شباع السوداني، يوم السبت، عن الشروع بتأسيس لجنة عليا للتنسيق بين المجلس والاتحادات والنقابات العراقية.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاخير التقى عدداً من نقباء ورؤساء وممثلي الاتحادات والنقابات المهنية والقطّاعية، واستمع الى عرض من الحضور عن مجمل نواحي واقع العمل المهني النقابي، وما يعتري هذا القطّاع الحيوي من مشاكل وعقبات في مختلف جوانبه.

وأكد السوداني في كلمة له، استهلّ بها اللقاء، أنه عازم على تأسيس اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات المؤسسة وفقا للقانون، بما تمثله من بيوت للخبرة في مختلف الاختصاصات.

وبين أن رؤساء الاتحادات والنقابات سيكونون بمثابة المستشارين للحكومة في تطبيق منهاجها الوزاري ورؤيتها في مجالات متعددة، وفي مقدمتها القطاعات الخدمية.

من جهتهم، عبر رؤساء الاتحادات والنقابات عن دعمهم لسياسات الحكومة الجديدة، مؤكدين أن اجتماع السوداني معهم في أول أيام حكومته دليل على النية الجادة في إيجاد علاقة شراكة بينهم وبين رئاسة مجلس الوزراء.