مجلس الوزراء العراقي يدعم الدفاع بأكثر من 56 مليار دينار

شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء دعم وزارة الدفاع بأكثر من 56 مليار دينار.

وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الأخير ترأس، اليوم، الجلسة الاعتيادية التاسعة عشرة للمجلس، وجرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وبحث الملفات المهمة في مختلف المجالات، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها.

وبين، أنه من أجل توفير كامل الدعم للقوات المسلحة، وافق المجلس على تخصيص وزارة المالية، مبلغ (56.375) مليار دينار، إلى وزارة الدفاع، لأعمال التأهيل الضرورية والمهمة لإسناد قطعات الجيش، ضمن موازنة وزارة الدفاع، وبالتنسيق مع وزارة التخطيط.