مجلس الوزراء العراقي يتخذ عشرات القرارات والتوصيات من ذي قار

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، جلسة استثنائية عقدت في محافظة ذي قار، وخصصت لمناقشة الواقع الخدمي والمعيشي للمحافظة، وصدرت عدة قرارات بصدد ذلك.

وأكد الكاظمي في مستهل الجلسة على أحقية محافظة ذي قار بالمزيد من الرعاية والاهتمام، كونها من المحافظات المضحية وتعرضت للتهميش، ويجب أن يكون لها وضع خاص، ونحن عازمون على اتخاذ القرارات التي تصب في صالح المحافظة.

وبعد الاطلاع ومناقشة ماتم إدراجه في الجلسة من موضوعات وتوصيات، أصدر المجلس حزمة من القرارات، هي:

أولا/ إنشاء صندوق مجلس إعمار محافظة ذي قار، يتولى تنفيذ مشاريع المحافظة ورصد التخصيصات المالية اللازمة له ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2021، وإنشاء المشاريع المهمة بهما.

ثانيا/ الموافقة على :

1-استثناء محافظة ذي قار من التريث بالدخول في الالتزامات التعاقدية المثبتة في كتاب وزارة التخطيط ذي العدد: 3/1/6373، المؤرخ في 13/4/ 2020.

2-تخويل محافظ ذي قار صلاحية التصرف بمبالغ فرق الإحالة للمشاريع المحالة وذلك بالطلب من وزارة التخطيط باستحداث مكونات للمشاريع المدرجة ضمن خطة المحافظة الاستثمارية بحدود الكلف الكلية للمشروع.

3-قيام وزارة التخطيط بإدراج المشاريع المدرجة في أدناه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، بحسب الآتي:

-تطوير وتحديث وتأثيث المحاور والشوارع الرئيسة في مدينة الناصرية.

-إنشاء شوارع رئيسة ورابطة في أحياء مدينة الناصرية.

-إنشاء شارع الإمام الحسين (ع) في مركز الناصرية وإعادة تأهيل المقطع الثاني منه.

4-الإسراع بإنجاز مشروع مستشفى الحوراء والمستشفى التركي، لتخفيف الزخم الحاصل في الشطرة في شمال الناصرية.

5-تسريع خطوات الشركة الإيرانية (عمر اب) المنفذة لمشروع مجاري الشطرة عن طريق وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، كونها الوزارة المستفيدة والمشرفة على الأعمال.

6- توجيه وزارة التعليم والبحث العلمي بمتابعة تنفيذ جامعة الشطرة التي تم تأسيسها عام 2013، وإدراج البنى التحتية لجامعة الشطرة لعام / 2021.

7-الإسراع في إنجاز المدارس ذات نسب الإنجاز العالية التي تصل الى أكثر من 70%، وكذلك المشاريع الاخرى، ومنها جسر البدعة وجسر النصر وبالتنسيق مع المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية.

8-متابعة تنفيذ ملعب الناصرية الأولمبي من قبل الجهات ذات العلاقة.

9-الإيعاز الى وزارة الصحة بتجهيز المستشفيات في الناصرية بالأجهزة والمستلزمات الطبية.

10-قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بصرف المستحقات المالية للمشمولين من أبناء المحافظة وزيادة التخصيصات المالية، لاستيعاب العوائل التي ليس لها مصدر دخل شهري.

11-الإسراع في إنجاز ( المدينة الصناعية ومشروع مصفى ذي قار)

12-الإسراع في صيانة طريق الفجر- آل بدير الممر الثاني.

13-السير بإجراءات التعاقد لمطار الناصرية.

ثالثا/ قيام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحسم ملف رؤساء الوحدات الإدارية في محافظة ذي قار بإكمال إجراءاتهم من المساءلة والعدالة وهيئة النزاهة وعرضها على مجلس الوزراء خلال اسبوعين.

رابعا/ توجيه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمراعاة خصوصية محافظة ذي قار بسبب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتقديم ما يمكن من الدعم عن طريق الخدمات التي تقدمها الوزارة.

خامسا/ توجيه المصرف الزراعي وصندوق الإسكان والمصرف الصناعي بتسهيل إجراءات منح القروض لأبناء محافظة ذي قار، وشمول عدد أكبر من أبنائها بالقروض، انسجاما مع ظروفها الاستثنائية.

سادسا/ تخويل محافظ ذي قار صلاحية (تنفيذ أمانة) للمشاريع ذات العلاقة بتحسن الواقع الخدمي، تأهيل وتأثيث شوارع المدينة، إنشاء شوارع جديدة، تأهيل محطات تصفية المياه ، مشاريع تأهيل وصيانة المستشفيات والمراكز الصحية، وبالجهد الوطني على أن تتولى :

1-وزارة الإعمار والإسكان والبلديات تقديم التسهيلات الإدارية والمواد العينية والآليات وكل ما يستلزم تحسين الواقع الخدمي.

2-وزارة النفط، تجهيز المحافظة بالوقود والإسفلت وأي متطلبات عينية يحتاجها الجهد الوطني.

3-وزارة المالية، توفير التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ مهام الجهد الوطني في المحافظة من خلال مناقلة مبالغ من الجهات الحكومية الاخرى.

سابعا/ قيام وزارة النفط بتخصيص مبلغ 500 مليون دينار سنويا لمركز القلب في محافظة ذي قار ودائرة صحة المحافظة.

ثامنا/ إكمال إجراءات استحداث جامعة الشطرة وترتبط بها:

-كلية الطب البيطري

-كلية التربية للبنات

-استحداث كلية الهندسة بعد توفير المحافظة بناية مستقلة في قضاء الشطرة وتخصصها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة الشطرة.

-تقوم محافظة ذي قار بتخصيص الأبنية التي تشغلها كلية الطب البيطري وكلية التربية للبنات الى جامعة الشطرة/ وزارة التعليم العالي.

-ترتبط إدارة جامعة الشطرة حاليا مع إدارة جامعة ذي قار ولمدة سنتين.

-تقوم وزارة التخطيط بإدراج مشروع البنى التحتية للجامعة ضمن خطة عام 2021، وضمنها مبنى رئاسة الجامعة.

تاسعا/ تشكيل فريق برئاسة السيد الأمين العام لمجلس الوزراء وعضوية كل من:

-محافظ ذي قار

-وكيل وزارة التخطيط

-ممثل عن وزارة المالية

-وكيل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات

-ممثل عن وزارة الكهرباء

-ممثل عن وزارة النفط

-ممثل عن وزارة التربية

يتولى الفريق مراجعة المشاريع المتلكئة والمتوقفة في محافظة ذي قار، والعمل على إعادة تنفيذ تلك المشاريع ومنح الأولوية للمشاريع ذات المساس بحياة وخدمة المواطنين.

صلاحيات الفريق:

1-التفاوض مع الشركات المنفذة للمشاريع وإقتراح آليات جديدة لإعادة العمل واستكمال تنفيذ المشاريع.

2-اتخاذ كافة القرارات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع.

3-يمنح الفريق كافة الصلاحيات المالية والإدارية التي تمكنه من أداء مهامه.

4-يخوّل الفريق صلاحية تنسيب وتكليف من يرونه مناسبا من دوائر الدولة لأغراض تسهيل إجراءات تنفيذ تلك المشاريع.

5-التنسيق مع المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية.

عاشرا/ تخويل محافظ ذي قار صلاحية إفراز وتوزيع قطع الأراضي السكنية للمواطنين في محافظة ذي قار، بعد مصادقة وزارة الإعمار والإسكان على المخططات والتصاميم الحضرية.

11/ تخصيص مبلغ مقداره 10 مليارات دينار الى محافظة ذي قار تصرف بحسب الضوابط وتسدد من وزارة الاتصالات / الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية على ان يتم احتساب تسديد الديون السابقة للشركة انفا المترتبة عليها الى وزارة المالية للسنوات الماضية .



