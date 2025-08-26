مجلس الوزراء الاتحادي يقر صرف رواتب إقليم كوردستان لشهر حزيران 2025

شفق نيوز- بغداد

أقر مجلس الوزراء الاتحادي، اليوم الثلاثاء، قيام وزارة المالية بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر حزيران 2025، على أن تسدد حكومة الإقليم مبلغ 120 مليار دينار كدفعة عن الإيرادات غير النفطية.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بشأن الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق، اطلع المجلس على تقرير اللجنة الوزارية المختصة بموضوع الالتزامات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق، وأقر قيام وزارة المالية بصرف رواتب الاقليم لشهر حزيران 2025، على أن تسدد حكومة الإقليم مبلغ (120) مليار دينار كدفعة عن الإيرادات غير النفطية وحسب نص قرار مجلس الوزراء 636 لسنة 2025".

واوعز المجلس باستمرار اللجان المشتركة في عملها، ووجه بتأليف فريق قانوني يضم المستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء، ورؤساء الدوائر القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ممثلي حكومة إقليم كوردستان العراق، لحسم الخلافات القانونية المتعلقة بالإيرادات غير النفطية، على وفق القانون، وذلك وفقاً للبيان.

واضاف البيان: "كما ناقش المجلس ما توصلت إليه اللجان المشتركة من وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات المعدنية في اقليم كوردستان، واكد ضرورة الاسراع فورا بتسليم النفط المنتج في الحقول داخل الاقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو) لغرض التصدير عن طريق ميناء جيهان، عبر الانبوب العراقي التركي، بموجب قانون الموازنة الاتحادية المعدل".