مجلس الوزراء الاتحادي يقر تمويل رواتب موظفي كوردستان بثلاثة شروط

شفق نيوز- بغداد

عقد مجلس الوزراء العراقي جلسته الاعتيادية الثالثة والثلاثين، يوم الثلاثاء، برئاسة محمد شياع السوداني، وقرر تمويل رواتب موظفي اقليم كوردستان، بعد مراعاة ثلاث نقاط.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء وورد لوكالة شفق نيوز، ان المجلس اتخذ قرارات عدة بينها الموافقة مبدئيا على تجديد العمل بقراره رقم (550) لسنة 2025 لتمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان العراق لشهر حزيران، بعد مراعاة ما يأتي:

1. استكمال اللجان المنصوص عليها في الفقرات (ثالثاً، ورابعاً من القرار المذكور) أعمالها على ان ترفع كل منها محضراً موقعاً إلى مجلس الوزراء الاتحادي خلال اسبوع من هذا القرار.

2. استكمال قيام الفريق المشكل بالفقرة ثانيا أعماله خلال اسبوع باحتساب حصة الخزينة العامة الاتحادية من إيرادات الإقليم غير النفطية وفق القانون وقيام حكومة الإقليم بتسديدها بدلاً من المبلغ المذكور في الفقرة ثانياً /1 من القرار، على أن تكون آلية الاحتساب معتمدة من وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي.

3. قيام حكومة الإقليم بإلزام الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان العراق بتسليم النفط المنتج، وفق أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية وقرار مجلس الوزراء (550) لسنة 2025.