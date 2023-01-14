مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية

شفق نيوز/ أنهى مجلس النواب العراقي، يوم السبت، القراءة الاولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية المثير للجدل بعد ان لاقى اعتراضات.

وافتتح رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي أعـمـال الجلســـــة رقم (1) الـــدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الثانية الفصـــل التشريعـــي الاول.

يشار إلى أن مشروع قانون الإتصالات والمعلوماتية (لجنة النقل والإتصالات، لجنة الخدمات والإعمار، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام)، ويأتي هذا القانون لغرض تنظيم وادارة قطاع الاتصالات والمعلوماتية في جمهورية العراق ورسم السياسة العامة لها وتحديد الجهات المختصة بعملية تخصيص وتنظيم الترددات ومنح التراخيص والاجازات وحماية الثروات الوطنية في هذه القطاعات وضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي ولأجل تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وضمان حماية مصالح المستفيدين وتقديم أفضل الخدمات لهم ومواكبة التطور التكنولوجي ودعم التنمية الاقتصادية في هذا المجال.