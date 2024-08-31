مجلس النواب يُصوت على لجنة السلوك النيابي وبرلماني يوضح عملها

شفق نيوز/ صوّت مجلس النواب العراقي، يوم السبت، على أعضاء لجنة تنفيذ السلوك النيابي.

وقال النائب عن كتلة حقوق النيابية حسين مؤنس لوكالة شفق نيوز، إن "عمل اللجنة يتعلق بمدونة السلوك النيابي"، مضيفاً أن "هناك بعض الإشكالات والخلافات تحصل لأعضاء في مجلس النواب سواء كان داخل مجلس النواب ام خارجه أو سواء كان من خلال تصريح اعلامي".

وأوضح أن "لجنة السلوك النيابي ستكون معنية بمتابعة هذا الأمر من خلال لائحة السلوك النيابي الموجودة في مجلس النواب، وعلى الجميع الالتزام بها".

وشهدت جلسة اليوم السبت، التي عقدت برئاسة رئيس المجلس بالإنابة محسن المندلاوي وحضور 170 نائباً، شهدت إنهاء تقرير ومناقشة مشروع قانون التحكيم، وإنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس السرطان في العراق رقم (63) لسنة 1958.

كما أنهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.

وشهدت الجلسة ايضاً، تأدية حميد جسام كسار اليمين الدستوري بدلاً عن النائب المتوفى غاندي محمد عبدالكريم الكسنزان.