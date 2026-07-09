مجلس النواب العراقي يُصوت على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وصادقون "توضح"

شفق نيوز- بغداد

صوت مجلس النواب، يوم الخميس، على إعفاء رئيس هيئة الاستثمار من منصبه.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب صوت على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية من منصبه واحالة ملفاته إلى هيئة النزاهة".

وبدأ مجلس النواب، قبل قليل، عملية استجواب مكية بشكل غيابي، نظرا لعدم حضوره جلسة الاستجواب، كما اكد نائب لوكالة شفق نيوز.

إلى ذلك، أكد رئيس كتلة صادقون النيابية عدي عواد، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن "هدف استجواب رئيس هيئة الاستثمار الوطنية، لم يكون استهداف لأشخاص إنما لحفاظ على المال العام وتحقيق التنمية ومصالح الشعب العراقي".

ودعا الحكومة إلى ترشيح شخصية تحمل الكفاءة والخبرة لرئاسة هيئة الاستثمار.

فيما أكد النائب عادل الركابي، خلال المؤتمر، وهو المسؤول عن الاستجواب: باشرنا بجمع الوثائق والأدلة لاستجواب وئيس هيئة الاستثمار، وتم تبليغه بشكل رسمي قبل ثلاثة أسابيع، ولكن للأسف لم يحظر.

وأكمل أن "الاستجواب كان يتضمن 21 سؤالا، ويتضمن فضائح كثيرة تدين رئيس هيئة الاستثمار بكثير من الفرص التي منحت بشكل مخالف للضوابط والقوانين".

واستطرد أن "ملفات الاستجواب كانت كثيرة من ضمنها مجمع بسماية السكني والشركات التي منحت فرص استثمارية وشركات غرب معسكر الرشيد التي منحت لأخوان بسبعة تريليون دينار ولم تباشر الشركة المعنية ولم تقدم الخطة حتى الان".

ولاحقا، وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان، لجنةَ الاستثمارِ والتنمية النيابية باستضافة هيئة استثمارِ البصرة، وإعدادِ جدول لاستضافة الهيئات الاستثمارية في جميع المحافظات.

وشددَ فيحان، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي: استناداً إلى المداخلة التي تقدم بها النائب علاء الحيدري خلالَ الجلسةِ، على أهمية اطلاع مجلس النواب على المخالفات والتجاوزات التي تُشخَّصُ في عملِ تلك الهيئات، بما يُعززُ الدورَ الرقابيَّ للمجلس.