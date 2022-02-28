بالاسماء.. مجلس النواب يُصوت على تسمية ٢٥ لجنة نيابية دائمة

شفق نيوز/ صوت مجلس النواب، يوم الاثنين، على على تسمية ٢٥ لجنة نيابية دائمة.

جاء ذلك خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، والتي من المقرر أن يناقش البرلمان ايضاً تعديل النظام الداخلي، أو يستضيف وزير المالية.

وصوت المجلس على تشكيل لجنة لتعديل مهام اللجان في النظام الداخلي برئاسة النائب الاول وعضوية كل من، النائب حسن الكعبي، النائب فالح الساري، النائب محمد تميم، النائب فيان صبري.

اللجان الدائمة لمجلس النواب والتي تم التصويت عليها:

1- القانونية

2- المالية

3- الأمن والدفاع

4- النزاهة

5- النفط والغاز والثروات الطبيعية

6- العلاقات الخارجية

7- الخدمات والإعمار

8- الكهرباء والطاقة

9- الاقتصاد والصناعة والتجارة

10- الاستثمار والتنمية

11- التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية

12- الصحة والبيئة

13- الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم

14- النقل والاتصالات

15- الثقافة والسياحة والآثار والإعلام

16- التربية

17- التعليم العالي

18- الزراعة

19- الشباب والرياضة

20- العمل ومنظمات المجتمع المدني

21- الهجرة والمهجرون والمصالحة المجتمعية

22- الشهداء والضحايا والسجناء

23- حقوق الإنسان

24- الأوقاف والعشائر

25- المرأة والأسرة والطفولة